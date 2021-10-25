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Шаблий: Пусть Арендарук лучше расскажет, как гулял, обманывал, какие у него с судами трудности

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А вот и ответка агента

Шаблий: Пусть Арендарук лучше расскажет, как гулял, обманывал, какие у него с судами трудности

instagram.com/shablii_vadim

Новина українською

Известный футбольный агент Вадим Шаблий отреагировал на ряд обвинений своего бывшего клиента, воспитанника "Шахтера" Дениса Арендарука.

– Это вранье. Пусть он лучше расскажет, как гулял, как обманывал, какие у него с судами трудности. У него и в "Рухе" были такие проблемы. Да, наши дороги с ним разошлись, и я не стал иметь с ним ничего общего – он все время что-то нарушал, все время все были плохие.

То, что я ему закрыл путь в украинский футбол – да я вообще ни с кем не общался. Я наоборот помогал ему, что-то пытался. А он просто не тянул, вот и все.

Честно, после того что он наговорил, даже хочется очную ставку. Какой-то бред. Вы знаете, это такой человек, у которого не получилось, а сейчас он обвиняет всех. Мы для него сделали все возможное, чтобы он в футбол играл.

Он столько денег позанимал у всех и пропадал, все время у него были какие-то проблемы. Плюс обвинить "Шахтер" – это вообще фейк. Руководство "Шахтера" тоже помогало ему.

- В чем проблема Арендарука как футболиста? В его непрофессионализме?

– В непрофессионализме. В том, что рано начал. Ему в "Шахтере" дали большие деньги и они его испортили. Он начал занимать, машины покупать и продавать. То есть, у него рано футбол закончился – в 16-17 лет. Когда он начал торговаться и бегать между "Шахтером" и "Динамо", то сразу футбол пропал.

А я ему помогал на том этапе, когда карьера пошла по наклонной. Мы хотели помочь, а видите, получается, что мы его закопали.

Я могу с ним встретиться и поговорить, но не выносить это в прессу. В своей неудачной карьере он может обвинить только самого себя. Все хотели, чтобы у него получилось, а он сам себя умножил на ноль.

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В статье: Денис Арендарук Вадим Шаблий
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Источник:
fanday

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