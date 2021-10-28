С 1 ноября в Киеве посещать массовые мероприятия можно только с ПЦР-тестом или COVID-сертификатом

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ужесточении карантинных ограничений, которые в столице вступят в силу с 1 ноября.

Таким образом, с 1 ноября посещать спортзалы, фитнес-центры и проводить массовые мероприятия можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом. Дети и подростки могут посещать мероприятия только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

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В то же время общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, но также при условии наличия у пассажиров отрицательных тестов или сертификатов о вакцинации.