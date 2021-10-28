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С 1 ноября в Киеве посещать массовые мероприятия можно только с ПЦР-тестом или COVID-сертификатом

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(3 голосов)

Киев ужесточает карантинные ограничения

С 1 ноября в Киеве посещать массовые мероприятия можно только с ПЦР-тестом или COVID-сертификатом

Новина українською

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ужесточении карантинных ограничений, которые в столице вступят в силу с 1 ноября.

Таким образом, с 1 ноября посещать спортзалы, фитнес-центры и проводить массовые мероприятия можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом. Дети и подростки могут посещать мероприятия только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

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В то же время общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, но также при условии наличия у пассажиров отрицательных тестов или сертификатов о вакцинации.

"Мы обращаемся к правительству принять решение о переходе Киева в красную зону, но столица в рамках своих полномочий вводит строгие ограничения, о которых мы заявляли ранее", – сказал Кличко.

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В статье: Виталий Кличко коронавирус
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Комментарии (3)
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Гданьск (Gdańsk)
28.10.2021 в 19:40
Полный бред и утиснение свободы человека !!!
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
28.10.2021 в 19:33
Все верно.
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+1
-3
Only DK (Kyiv)
28.10.2021 в 19:07
Идиотизм...
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+2
-1


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