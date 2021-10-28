С 1 ноября в Киеве посещать массовые мероприятия можно только с ПЦР-тестом или COVID-сертификатом
Киев ужесточает карантинные ограничения
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ужесточении карантинных ограничений, которые в столице вступят в силу с 1 ноября.
Таким образом, с 1 ноября посещать спортзалы, фитнес-центры и проводить массовые мероприятия можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом. Дети и подростки могут посещать мероприятия только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
В то же время общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, но также при условии наличия у пассажиров отрицательных тестов или сертификатов о вакцинации.
"Мы обращаемся к правительству принять решение о переходе Киева в красную зону, но столица в рамках своих полномочий вводит строгие ограничения, о которых мы заявляли ранее", – сказал Кличко.
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