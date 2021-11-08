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Танцуют все. Матч ДЮФЛ закончился массовой дракой, участвовали и родители игроков - ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

В детском футболе всякое бывает

Танцуют все. Матч ДЮФЛ закончился массовой дракой, участвовали и родители игроков - ВИДЕО

скриншот youtube

Новина українською

В субботу, 6 ноября, в чемпионате ДЮФЛ U-17 состоялся календарный матч, в котором Интер из Днепра сыграл с Мариуполем.

Казалось бы, ничем особо не примечательный матч юношеских команд, который, тем не менее, закончился большим скандалом.

На 69-й минуте после пары жестких стыков на поле началась потасовка между двумя игрокам, которая переросла в массовую драку, в которой поучаствовали все – игроки, тренеры, родители, которые были на трибунах.

В итоге, поединок так и не был доигран. На тот момент Мариуполь вел со счётом 2:1.

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В статье: ФК Мариуполь
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Комментарии (12)
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oda1979 (Запорожье)
09.11.2021 в 11:20
А в ЛЧ так можно?
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0
0
Болельщик39 (Харьков)
09.11.2021 в 09:24
Мужик в пёстрой куртке спустился с трибун, вмешался, получил люлей и довольный ушёл.
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+3
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 00:03
Ржаві і тут відмітились ! Особливо той дебіл, який 15 раз бив по ногах, потім кидався битися....
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+3
-4
Balabas (Киев)
09.11.2021 в 00:39
это футбол, а не балет... иногда по ногам и прилетает. Они еще молодые, много эмоций, потолкались и успокоились бы, а дебил это тот папаша который с трибуны вылез и начал пацанов бить...
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+2
-2
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
09.11.2021 в 05:25
Ты не динамит ты идиот.
Ответить
+1
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
08.11.2021 в 23:57
бывает, это футбол
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+2
-2
Хиденг (Днепр)
08.11.2021 в 23:10
Интересный у вас 10 номер в команде, парни. "Тримайте мене семеро!". Особенно понравился его бой с тенью на 1:34:25.
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+3
0
avatar
Evgenariys (Чернигов)
09.11.2021 в 09:55
новый кучер
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+3
0
avatar
Ракицкий (Питер)
08.11.2021 в 22:25
Типичная Украина)))))
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0
-12
Tenma7 (Чернигов)
08.11.2021 в 22:54
А то в параше такого не бывает
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+8
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.11.2021 в 23:56
конечно. в Украине украинские спортсмены в таких махачах махаются между собой, а у тебя дома пара кавказцев садит всю рссукую команду вместе с тренерами на бутылку. потому что вы терпилы заплаканные)
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+8
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 00:01
Звідки тобі олексін, уроженець Горловки , знати за всю країну ! Ну хіба що тобі розказують дальнобої, коли дають тобі за щоку...
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+6
-1


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