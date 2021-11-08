Танцуют все. Матч ДЮФЛ закончился массовой дракой, участвовали и родители игроков - ВИДЕО
В детском футболе всякое бывает
скриншот youtube
В субботу, 6 ноября, в чемпионате ДЮФЛ U-17 состоялся календарный матч, в котором Интер из Днепра сыграл с Мариуполем.
Казалось бы, ничем особо не примечательный матч юношеских команд, который, тем не менее, закончился большим скандалом.
На 69-й минуте после пары жестких стыков на поле началась потасовка между двумя игрокам, которая переросла в массовую драку, в которой поучаствовали все – игроки, тренеры, родители, которые были на трибунах.
В итоге, поединок так и не был доигран. На тот момент Мариуполь вел со счётом 2:1.
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