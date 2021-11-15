Сын Григория Суркиса - номинант на Золотой мяч ДЮФЛУ
Юный талант среди номинантов в возрастной категории U-15
fcdynamo.kiev.ua
Детско-юношеская футбольная лига Украины (ДЮФЛУ) назвала имена претендентов на "Золотой мяч" лиги.
В список 9 претендентов в категории U-15 защитного плана попал сын Григория Суркиса – Вячеслав, который является голкипером "Динамо".
Вячеслав Суркис выиграл две серии пенальти в финальном турнире юношеского чемпионата Украины под эгидой ДЮФЛУ в элит-лиге сезона 2020/2021: у "Шахтера" в полуфинале, потом – у ДАФ Днепр.
Напомним, на первом этапе определения лучших формируется группа претендентов во всех возрастных категориях, где проводятся чемпионаты Украины под эгидой ДЮФЛУ (от U-14 до U-19, плюс тренерская номинация). На втором этапе определяется по три номинанта на каждый приз.
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