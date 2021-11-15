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Сын Григория Суркиса - номинант на Золотой мяч ДЮФЛУ

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(1 голосов)

Юный талант среди номинантов в возрастной категории U-15

Сын Григория Суркиса - номинант на Золотой мяч ДЮФЛУ

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Детско-юношеская футбольная лига Украины (ДЮФЛУ) назвала имена претендентов на "Золотой мяч" лиги.

В список 9 претендентов в категории U-15 защитного плана попал сын Григория СуркисаВячеслав, который является голкипером "Динамо".

Вячеслав Суркис выиграл две серии пенальти в финальном турнире юношеского чемпионата Украины под эгидой ДЮФЛУ в элит-лиге сезона 2020/2021: у "Шахтера" в полуфинале, потом – у ДАФ Днепр.

Напомним, на первом этапе определения лучших формируется группа претендентов во всех возрастных категориях, где проводятся чемпионаты Украины под эгидой ДЮФЛУ (от U-14 до U-19, плюс тренерская номинация). На втором этапе определяется по три номинанта на каждый приз.

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В статье: Григорий Суркис Динамо (Киев) Вячеслав Суркис
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Источник:
duflu.org.ua

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Комментарии (1)
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Lowdown-truth (Київ)
15.11.2021 в 12:25
Ще пару років і Динамо отримає нового "вєчно пєрвага")))))
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