Сын Григория Суркиса - номинант на Золотой мяч ДЮФЛУ

Детско-юношеская футбольная лига Украины (ДЮФЛУ) назвала имена претендентов на "Золотой мяч" лиги.

В список 9 претендентов в категории U-15 защитного плана попал сын Григория Суркиса – Вячеслав, который является голкипером "Динамо".

Вячеслав Суркис выиграл две серии пенальти в финальном турнире юношеского чемпионата Украины под эгидой ДЮФЛУ в элит-лиге сезона 2020/2021: у "Шахтера" в полуфинале, потом – у ДАФ Днепр.

Напомним, на первом этапе определения лучших формируется группа претендентов во всех возрастных категориях, где проводятся чемпионаты Украины под эгидой ДЮФЛУ (от U-14 до U-19, плюс тренерская номинация). На втором этапе определяется по три номинанта на каждый приз.