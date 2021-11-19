В матче ДЮФЛ после столкновения головами госпитализировали двух игроков. Скорую ждали полчаса
Жуткое столкновение
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Вопиющий эпизод случился в матче ДЮФЛ U-15, который состоялся на этой неделе, ив котором Лицей-Виктория из Ивано-Франковска принимала винницкую Премьер-Ниву, о котором рассказал журналист Владимир Мыленко.
В одном из игровых эпизодов двое игроков разных команд столкнулись головами в борьбе за верховой мяч. Сразу стало понятно, что столкновение серьезное – парням сразу же стали оказывать помощь тренеры и окружающие.
Отмечается, что скорой, которая должна по регламенту соревнований находиться на стадионе, на месте почему-то не оказалось. Более того, на вызов карета ехала очень долго, до получаса.
В итоге, обоих парней все-таки госпитализировали. И хорошо, что все, в итоге, обошлось. Игроку Нивы наложили швы на рассеченную бровь и диагностировали сотрясение мозга.
Однако в любом случае, вопрос медицинского сопровождения матчей детских команд остается открытым.
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