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В матче ДЮФЛ после столкновения головами госпитализировали двух игроков. Скорую ждали полчаса

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Жуткое столкновение

В матче ДЮФЛ после столкновения головами госпитализировали двух игроков. Скорую ждали полчаса

facebook.com/vmylenko

Новина українською

Вопиющий эпизод случился в матче ДЮФЛ U-15, который состоялся на этой неделе, ив котором Лицей-Виктория из Ивано-Франковска принимала винницкую Премьер-Ниву, о котором рассказал журналист Владимир Мыленко.

В одном из игровых эпизодов двое игроков разных команд столкнулись головами в борьбе за верховой мяч. Сразу стало понятно, что столкновение серьезное – парням сразу же стали оказывать помощь тренеры и окружающие.

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Отмечается, что скорой, которая должна по регламенту соревнований находиться на стадионе, на месте почему-то не оказалось. Более того, на вызов карета ехала очень долго, до получаса.

В итоге, обоих парней все-таки госпитализировали. И хорошо, что все, в итоге, обошлось. Игроку Нивы наложили швы на рассеченную бровь и диагностировали сотрясение мозга.

Однако в любом случае, вопрос медицинского сопровождения матчей детских команд остается открытым.

В матче ДЮФЛ после столкновения головами госпитализировали двух игроков. Скорую ждали полчаса - изображение 1В матче ДЮФЛ после столкновения головами госпитализировали двух игроков. Скорую ждали полчаса - изображение 2

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В статье: ДЮФЛ
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