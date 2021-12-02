Реал лидирует, Милан не жалеет Шеву, лимит на аренды в УПЛ? Главные новости за 01.12. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 декабря – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Реал" продолжает набирать обороты, но и это не все наши новости на сегодня. "Дженоа" Андрея Шевченко была разгромлена "Миланом", "Ливерпуль" в дерби уничтожил "Эвертон", "Челси" и "Сити" также не отстают. В УПЛ могут рассмотреть лимит на количество аренд, а "Черноморец" в ближайшее время может быть продан новым владельцам. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.