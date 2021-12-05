Админы Youtube-канала Великий футбол удаляют негативные комментарии о Ринате Ахметове
Свобода слова, говорите?
Сегодня в программе "Великий футбол"
На протяжении всей программы админы Youtube-канала регулярно удаляли негативные комментарии о Ринате Леонидовиче. Нужно признать, что многие из них действительно были резкие и острые. Но политика медиа холдинга вызывает вопросы.
Вот несколько примеров.
Пользователь Джек Рамирез огорчился, что весь выпуск посвящён одному человеку. Видимо, этот коммент особенно оскорбил владельцев канала, потому что его комментарий они подчистили.
Тот же скрин, но два других комментария. Как видим, их также посчитали бесполезными.
Димон считает, что Ахметов - это враг Украины. В медиа группе с ним, видимо, не согласны.
Это лишь малая часть, которая была зафиксирована уже по окончании интервью, но всё началось ещё во время эфира программы. Но очень много пользователей жаловались в чате, что комментарии чистили каждые 10-15 секунд.
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