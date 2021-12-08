Ушел из жизни Игорь Гамула

Сегодня, 8 декабря, на 61-м году жизни умер бывший футболист и тренер Игорь Гамула. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Ростов".

Причины смерти не уточняются.

Игорь Гамула - советский, украинский и российский футболист и футбольный тренер. На протяжении своей карьеры Гамула выступал за луганскую "Зарю" и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Также он играл за "СКА-Ростов", "Атоммаш", херсонские "Кристалл" и "Таврию".

В составе ростовского "СКА" в 1981 году стал обладателем Кубка СССР.

За свою тренерскую карьеру Гамула работал в херсонской "Таврии", российском "Черноморце", "Даугаве", "Динабурге", "Закарпатье" и "Ростов". Последним местом работы специалиста был клуб "Гераклион", выступающий в любительском чемпионате Москвы.

Он был известен своими экспрессивными высказываниями, регулярно делал свои пресс-конференции не скучными и обыденными, а крайне яркими.