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Ушел из жизни Игорь Гамула

Общие новости
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(3 голосов)

Соболезнования родным и близким

Ушел из жизни Игорь Гамула

Фото: ФК Ростов

Новина українською

Сегодня, 8 декабря, на 61-м году жизни умер бывший футболист и тренер Игорь Гамула. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Ростов".

Причины смерти не уточняются.

Игорь Гамула - советский, украинский и российский футболист и футбольный тренер. На протяжении своей карьеры Гамула выступал за луганскую "Зарю" и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Также он играл за "СКА-Ростов", "Атоммаш", херсонские "Кристалл" и "Таврию".

В составе ростовского "СКА" в 1981 году стал обладателем Кубка СССР.

За свою тренерскую карьеру Гамула работал в херсонской "Таврии", российском "Черноморце", "Даугаве", "Динабурге", "Закарпатье" и "Ростов". Последним местом работы специалиста был клуб "Гераклион", выступающий в любительском чемпионате Москвы.

Он был известен своими экспрессивными высказываниями, регулярно делал свои пресс-конференции не скучными и обыденными, а крайне яркими.

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В статье: Ростов (Ростов-на-Дону) Игорь Гамула
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Источник:
ФК Ростов

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Комментарии (7)
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Русланбай (Рівне)
08.12.2021 в 11:00
На завжди запамятаю як його запитували в 2012 р. - ви завжди в спортивному на пресконференцію приходили , чому сьогодні в костюмі тройці ? А він відповідає. Так стільки красивих стадіонів Україна збодувала. Олімпійськи, в Одесі, Львів Арена, от сьогодні Дніпро. Якось зочеться урочисто одягатися. От ше на Донбас Арену зїздимо , побачу і вмирати можна. В залі вибухнув сміх...... за кілька тижнів Ужгород Гамули приїхав до Донецька. Гамула перед полем стоїть в своєму костюмі . Підходить оператор з камерою , і попериметру знімає всю чашу стадіона, а потім наводить крупний план на Гамулу...... Ви знаєте часто передивляюсь матчі того часу в Упл. На топових матчах аншлагі. Чесело і добре ми тоді жили.
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0
0
Alle Garage (Харьков)
08.12.2021 в 10:42
Мне вот интересно какой моральный урод ставит минусы под комментами с пожеланиями светлой памяти умершему человеку? При чем под каждым комментом.
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+1
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
08.12.2021 в 10:22
Земля ему пухом.
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+2
0
Сергій Кравчук (Луцьк)
08.12.2021 в 10:01
Мені чомусь заавжди здавалося, що в нього кумир Кварцяний, так собі під нього підігрує....але, насправді, такий собі, самобутній характер. Хай спочиває з миром....
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+1
0
Alle Garage (Харьков)
08.12.2021 в 09:49
61 год… рано покинул этот мир… Светлая память!
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+3
-1
Alex-696 (Немирів)
08.12.2021 в 09:45
Шкода((( Хай з Богом спочиває.
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+4
-1
Будєм разбіратся (Київ)
08.12.2021 в 09:17
Завжди сумно читати такі новини. Вічна пам’ять
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+5
-1


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