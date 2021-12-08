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Психолог и мотиватор: сегодня отмечает день рождения Юрий Максимов

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(1 голосов)

Игроки регулярно говорят, как приятно работать со специалистом

Психолог и мотиватор: сегодня отмечает день рождения Юрий Максимов

Ворскла

Новина українською

Юрий Вильевич Максимов родился 8 декабря 1968 года в Херсоне, сегодня ему исполняется 53 года. Максимов – бывший украинский футболист, сейчас работает главным тренером "Ворсклы", он возглавляет полтавчан уже больше двух лет.

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Выступал за национальную сборную Украины (27 матчей, 5 голов), защищал цвета "Вердера" (Кубок Германии и Кубок Интертото), "Днепра" (серебро чемпионата Украины), киевского "Динамо" (золотой комплект медалей и Кубок страны) и других украинских клубов.

Ранее Юрий Вильевич возглавлял "Оболонь", "Кривбасс", донецкий "Металлург", "Мордовию", казахстанский "Тараз" и азербайджанскую "Кешлю". С "Ворсклой" Максимов доходил до финала Кубка Украины (2019/20).

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В статье: Юрий Максимов
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Комментарии (3)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
08.12.2021 в 10:16
Истеричка
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Alle Garage (Харьков)
08.12.2021 в 09:55
Интересный специалист с европейским опытом. Однако тренер специфический. То, что его команды всегда играют в техничный комбинационный футбол - это большой плюс. Но есть и минусы - он зациклен на использовании основной обоймы из 12-14 футболистов и не прибегает к ротации, а также очень осторожно доверяет молодым. С Днём Рождения, Вильевич!! А ВСК должна его поздравить победой в последнем матче УПЛ в уходящем году!
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Alle Garage (Харьков)
08.12.2021 в 09:52
«Работает с Ворсклой больше года…»?? На самом деле Максимов работает с Ворсклой уже больше 2-х лет!!
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