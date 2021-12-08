Стала известна предварительная причина смерти Игоря Гамулы

Спортивный директор футбольного клуба "Гераклион" Станислав Станиславский назвал предварительную причину смерти бывшего наставника клуба Игоря Гамулы.

"Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце.

В пятницу должна была состояться игра с молодёжкой "Спартака". Вчера днём общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил", — сказал Станиславский.