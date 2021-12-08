Стала известна предварительная причина смерти Игоря Гамулы
Вероятно, тренер умер из=-за проблем с сердцем
Спортивный директор футбольного клуба "Гераклион" Станислав Станиславский назвал предварительную причину
"Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце.
В пятницу должна была состояться игра с молодёжкой "Спартака". Вчера днём общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил", — сказал Станиславский.
За свою тренерскую карьеру Гамула работал в херсонской "Таврии", российском "Черноморце", "Даугаве", "Динабурге", "Закарпатье" и "Ростове". Последним местом работы специалиста был клуб "Гераклион", выступающий в любительском чемпионате Москвы.
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