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Стала известна предварительная причина смерти Игоря Гамулы

Общие новости
(1 голосов)

Вероятно, тренер умер из=-за проблем с сердцем

Стала известна предварительная причина смерти Игоря Гамулы

Новина українською

Спортивный директор футбольного клуба "Гераклион" Станислав Станиславский назвал предварительную причину смерти бывшего наставника клуба Игоря Гамулы.

"Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце.

В пятницу должна была состояться игра с молодёжкой "Спартака". Вчера днём общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил", — сказал Станиславский.

За свою тренерскую карьеру Гамула работал в херсонской "Таврии", российском "Черноморце", "Даугаве", "Динабурге", "Закарпатье" и "Ростове". Последним местом работы специалиста был клуб "Гераклион", выступающий в любительском чемпионате Москвы.

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В статье: Игорь Гамула
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (4)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
08.12.2021 в 17:35
Земля пухом.
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+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
08.12.2021 в 17:34
говорили, он побухивал на уровне
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+1
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
08.12.2021 в 17:18
Нас рать на малороссов
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+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
08.12.2021 в 17:34
тож правильно
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+2
0


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