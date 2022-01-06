Сегодня Валерию Лобановскому могло бы исполниться 83 года

Валерий Васильевич Лобановский родился 6 января 1939 года в Киеве. Сегодня ему могло бы исполниться 83 года. Многолетний наставник "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы. Трижды был наставником сборной СССР, с которой стал вице-чемпионом Европы 1988. Главный тренер сборной Украины в 2000–2001 годах.

Лобановский – второй самый титулованный тренер в истории мирового футбола. Самый титулованный футбольный наставник 20 века. Входит в десятку лучших тренеров в истории футбола по версии World Soccer, France Football, FourFourTwo и ESPN.

В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.