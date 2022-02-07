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Стеценко: Большинство легионеров подали в суд на Днепр. Большинство украинских игроков этого не сделали

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(1 голосов)

Андрей Стеценко рассказал о долгах днепровского клуба

Стеценко: Большинство легионеров подали в суд на Днепр. Большинство украинских игроков этого не сделали

Новина українською

Генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко рассказал о долгах клуба перед игроками и тренерами.

- Многим футболистам клуб остался должен. Кто из игроков "Днепра" подавал иск в суд, а кто нет?

- Мы не отрицаем, что клуб остался должен футболистам и тренерам. Кому, сколько? Сейчас по памяти мне тяжело воспроизвести реальную картину. Как-никак, порядка ста человек было у нас на контрактах. Могу сказать лишь то, что большинство легионеров подали в судебные инстанции иски к клубу. В то время, как большинство украинских игроков этого не сделали.

- Все слухи появляются тогда, когда отсутствует информация. Когда говорят об общей сумме задолженности футбольного клуба "Днепр", называют цифру порядка сорока миллионов долларов. Насколько это соответствует действительности?

- Сейчас точной цифры задолженности не назовет никто. Объясню почему. Все иски, которые поданы на клуб, рассматривались в разных судебных инстанциях. Есть дела, по которым судом зафиксирован общий долг. И все. Но есть и другие, по которым по сей день начисляется процент штрафных санкций.

Поэтому, говоря о задолженности, нужно постоянно вносить коррективы в сторону увеличения.

- Была информация, что бывший игрок "Днепра" Эдуард Сон, живущий во Франции, вместе с компаньонами собирался выкупить долги "Днепра". Что вам по этому поводу известно?

- Об этом я узнал только из прессы.

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В статье: Андрей Стеценко Днепр
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fanday

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Комментарии (4)
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oleg.m.3972 (Харьков)
07.02.2022 в 20:13
Вероятнее всего зп выплачивалась как и в Динамо - неофициально. Поэтому доказать наличие долга документально не представляется возможным. На словах говорят о долгах, а в суд не идут.
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odinvodin (Доброполье)
07.02.2022 в 19:54
У наших православный менталитет. Любое начальство от Бога и его нельзя расстраивать
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fato30
07.02.2022 в 19:37
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.02.2022 в 18:53
Тому що бояться. До того ж у них мабутьбуло декілька контрактів. У цивілізації би чалилися на нарах за несплату у великих розмірах
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