Стеценко: Большинство легионеров подали в суд на Днепр. Большинство украинских игроков этого не сделали

Генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко рассказал о долгах клуба перед игроками и тренерами.

- Многим футболистам клуб остался должен. Кто из игроков "Днепра" подавал иск в суд, а кто нет?

- Мы не отрицаем, что клуб остался должен футболистам и тренерам. Кому, сколько? Сейчас по памяти мне тяжело воспроизвести реальную картину. Как-никак, порядка ста человек было у нас на контрактах. Могу сказать лишь то, что большинство легионеров подали в судебные инстанции иски к клубу. В то время, как большинство украинских игроков этого не сделали.

- Все слухи появляются тогда, когда отсутствует информация. Когда говорят об общей сумме задолженности футбольного клуба "Днепр", называют цифру порядка сорока миллионов долларов. Насколько это соответствует действительности?

- Сейчас точной цифры задолженности не назовет никто. Объясню почему. Все иски, которые поданы на клуб, рассматривались в разных судебных инстанциях. Есть дела, по которым судом зафиксирован общий долг. И все. Но есть и другие, по которым по сей день начисляется процент штрафных санкций.

Поэтому, говоря о задолженности, нужно постоянно вносить коррективы в сторону увеличения.

- Была информация, что бывший игрок "Днепра" Эдуард Сон, живущий во Франции, вместе с компаньонами собирался выкупить долги "Днепра". Что вам по этому поводу известно?

- Об этом я узнал только из прессы.