Цыганык: В некоторых клубах легионеры сомневаются, стоит ли возвращаться в Украину со сборов
И у них есть основания для разрывов контрактов
Фото: facebook.com/skyup.aero
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о проблемах, которые могут возникнуть у украинских клубов в нынешней ситуации, когда страна живет в ожидании возможного полномасштабного военного вторжения России.
"Нынешняя ситуация очень влияет и на футбол. Футбольные люди, с которыми общался, все говорят о том, что делать дальше.
Легионеры, которые сидят на сборах в Турции, они тоже читают новости. Руководители клубов переживают, что легионеры могут покинуть наш чемпионат. Просто не приехать со сборов.
В нынешней ситуации удержать, да и подписать новых легионеров будет очень сложно. Очень немногие, читая новости и следя за ситуацией, захотят приехать играть в Украину. Ведь приезжают не только футболисты – приезжают их семьи, дети.Читайте такжеЦыганык: Суркис сказал, что на сегодняшний момент никаких трансферов в Динамо не планируется
Могу точно сказать, что в некоторых клубах легионеры сомневаются, стоит ли возвращаться в Украину со сборов. И эта ситуация, когда МИД разных стран требуют, чтобы их граждане покинули Украину, это полновесные основания для разрыва контрактов", - сказал Цыганык.
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