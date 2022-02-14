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Цыганык: В некоторых клубах легионеры сомневаются, стоит ли возвращаться в Украину со сборов

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И у них есть основания для разрывов контрактов

Цыганык: В некоторых клубах легионеры сомневаются, стоит ли возвращаться в Украину со сборов

Фото: facebook.com/skyup.aero

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о проблемах, которые могут возникнуть у украинских клубов в нынешней ситуации, когда страна живет в ожидании возможного полномасштабного военного вторжения России.

"Нынешняя ситуация очень влияет и на футбол. Футбольные люди, с которыми общался, все говорят о том, что делать дальше.

Легионеры, которые сидят на сборах в Турции, они тоже читают новости. Руководители клубов переживают, что легионеры могут покинуть наш чемпионат. Просто не приехать со сборов.

В нынешней ситуации удержать, да и подписать новых легионеров будет очень сложно. Очень немногие, читая новости и следя за ситуацией, захотят приехать играть в Украину. Ведь приезжают не только футболисты – приезжают их семьи, дети.

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Могу точно сказать, что в некоторых клубах легионеры сомневаются, стоит ли возвращаться в Украину со сборов. И эта ситуация, когда МИД разных стран требуют, чтобы их граждане покинули Украину, это полновесные основания для разрыва контрактов", - сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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