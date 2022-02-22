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Смалийчук: Не знаю, какую функцию в Десне выполняет Левин. Переговоры по Гуцуляку велись на уровне настоящих владельцев клубов

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(3 голосов)

Обмен уколами продолжается

Смалийчук: Не знаю, какую функцию в Десне выполняет Левин. Переговоры по Гуцуляку велись на уровне настоящих владельцев клубов

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Совладелец КПФ "Карпаты" Олег Смалийчук ответил на слова президента "Десны" Владимира Левина, где тот уверяет, что львовского клуба больше не существует и 50% средств, полученных от "Днепра-1" за трансфер Алексея Гуцуляка, платить не намерен.

"Не знаю, какую функцию в "Десне" выполняет Левин, я с ним лично никогда не знакомился и не общался. Также не знаю подтверждения от УАФ и не уверен, чей именно клуб скорее прекратит существование.

Переговоры велись на уровне настоящих владельцев клубов между мной и господином Чеботаревым и мне жаль, что этот вопрос вышел в публичную плоскость. Надеюсь, свои вопросы мы решим без юристов, потому что слышал, что владелец "Десны" человек слова", – сказал Смалийчук.

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В статье: Десна (Чернигов) Карпаты (расформирован 2021) (Львов) Алексей Гуцуляк СК Днепр-1 Олег Смалийчук
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.02.2022 в 20:50
Яку? Зіц-председатель Фунт
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