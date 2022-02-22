Смалийчук: Не знаю, какую функцию в Десне выполняет Левин. Переговоры по Гуцуляку велись на уровне настоящих владельцев клубов
Обмен уколами продолжается
Совладелец КПФ "Карпаты" Олег Смалийчук ответил на
"Не знаю, какую функцию в "Десне" выполняет Левин, я с ним лично никогда не знакомился и не общался. Также не знаю подтверждения от УАФ и не уверен, чей именно клуб скорее прекратит существование.
Переговоры велись на уровне настоящих владельцев клубов между мной и господином Чеботаревым и мне жаль, что этот вопрос вышел в публичную плоскость. Надеюсь, свои вопросы мы решим без юристов, потому что слышал, что владелец "Десны" человек слова", – сказал Смалийчук.
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