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Биатлонист Пидручный и двоеборец Мазурчук служат в Нацгвардии. Оба участвовали в Олимпиаде в Пекине

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Защитники Украины

Биатлонист Пидручный и двоеборец Мазурчук служат в Нацгвардии. Оба участвовали в Олимпиаде в Пекине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный служит в части Нацгвардии в Тернополе с лыжным двоеборцем Дмитрием Мазурчуком. Оба участвовали в зимней Олимпиаде в Пекине несколько дней назад.

Дмитрий Пидручный участвовал уже на 3 Олимпиадах. В 2022 году в Пекине он пришел 18 в индивидуальной гонке и 13 в спринте. Также у него есть победа в гонке преследования на чемпионате мира в Швеции в 2019 году.

Олимпиада в Пекине была первой для Дмитрия Мазурчука. В индивидуальных соревнованиях он занял 32 и 36 позиции. Также он уже трижды принимал участие в чемпионатах мира.

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В статье: Дмитрий Пидручный Олимпиада война с Россией
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