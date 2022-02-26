Биатлонист Пидручный и двоеборец Мазурчук служат в Нацгвардии. Оба участвовали в Олимпиаде в Пекине

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный служит в части Нацгвардии в Тернополе с лыжным двоеборцем Дмитрием Мазурчуком. Оба участвовали в зимней Олимпиаде в Пекине несколько дней назад.

Дмитрий Пидручный участвовал уже на 3 Олимпиадах. В 2022 году в Пекине он пришел 18 в индивидуальной гонке и 13 в спринте. Также у него есть победа в гонке преследования на чемпионате мира в Швеции в 2019 году.

Олимпиада в Пекине была первой для Дмитрия Мазурчука. В индивидуальных соревнованиях он занял 32 и 36 позиции. Также он уже трижды принимал участие в чемпионатах мира.