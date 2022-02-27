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Принадлежащий Динамо Дуэлунд: То, что происходит в Украине – чистое зло. Это бесчеловечно

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Сегодня он отпраздновал гол жестом мира

Принадлежащий Динамо Дуэлунд: То, что происходит в Украине – чистое зло. Это бесчеловечно

Фото: NU.nl

UA-Футбол
Новина українською

Арендованный у "Динамо Киев" полузащитник "НЕК" Миккель Дуэлунд сегодня забил гол и отпраздновал его жестом мира:

Позже в интервью он рассказал о своих переживаниях из-за войны Украины против России:

"Мой гол был не самым важным, празднование было важнее. На самом деле, делать заявление даже не обязательно, ведь Украина знает, что весь мир за ней. Но мне показалось нужным это сделать.

Я думаю, все сейчас только и думают, что об Украине. Что-то должно быть сделано. Это абсолютно не нормально. Я никогда не думал, что переживу что-то подобное. Это невероятно и ужасно.

Мои мысли разбегаются, это абсолютный сюрреализм. Мы должны развиваться как человечество, но если посмотреть на Украину, то выглядит так, что мы вернулись на тысячу лет назад.

То, что происходит в Украине – чистое зло. Это бесчеловечно. Люди не должны иметь возможность так поступать".

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В статье: Динамо (Киев) война с Россией Миккель Дуэлунд
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