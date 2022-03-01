Увы, сейчас не до футбола. Два болгарских футболиста покинули одесский Черноморец

Борислав Цонев и Мартин Петков покинули "Черноморец". Жестокая и подлая война, которую преступный российский режим ведет против Украины на ее территории, накладывает отпечаток на всю нашу жизнь, как отмечает пресс-служба одесситов.

Для ФК "Черноморец" безопасность игроков – это не пустой звук. "Черноморец" покинуло два болгарских исполнителя – Мартин Петков (с ним был расторгнут контракт) и Борислав Цонев.

Лучший бомбардир Winter Cup Цонев на полгода станет игроком софийской "Славии". После аренды он вернется в Одессу.