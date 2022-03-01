Увы, сейчас не до футбола. Два болгарских футболиста покинули одесский Черноморец
Для клуба безопасность игроков – не пустой звук
Черноморец
Борислав Цонев и Мартин Петков покинули "Черноморец". Жестокая и подлая война, которую преступный российский режим ведет против Украины на ее территории, накладывает отпечаток на всю нашу жизнь, как отмечает пресс-служба одесситов.
Для ФК "Черноморец" безопасность игроков – это не пустой звук. "Черноморец" покинуло два болгарских исполнителя – Мартин Петков (с ним был расторгнут контракт) и Борислав Цонев.
Лучший бомбардир Winter Cup Цонев на полгода станет игроком софийской "Славии". После аренды он вернется в Одессу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Черноморец
Популярное сейчас
- Минобороны Украины сообщило о потерях врага по состоянию на утро 1 марта
- Серия А. Аталанта выносит Сампдорию даже без Малиновского
- Жуниор Мораес перечислил Вооруженным силам Украины свыше 1,6 млн гривен
- "На всех оккупантов хватит". ВСУ получили на вооружение ракеты класса "воздух-воздух"
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
01.03.2022 в 10:55
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...