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Увы, сейчас не до футбола. Два болгарских футболиста покинули одесский Черноморец

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(1 голосов)

Для клуба безопасность игроков – не пустой звук

Увы, сейчас не до футбола. Два болгарских футболиста покинули одесский Черноморец

Черноморец

Новина українською

Борислав Цонев и Мартин Петков покинули "Черноморец". Жестокая и подлая война, которую преступный российский режим ведет против Украины на ее территории, накладывает отпечаток на всю нашу жизнь, как отмечает пресс-служба одесситов.

Для ФК "Черноморец" безопасность игроков – это не пустой звук. "Черноморец" покинуло два болгарских исполнителя – Мартин Петков (с ним был расторгнут контракт) и Борислав Цонев.

Лучший бомбардир Winter Cup Цонев на полгода станет игроком софийской "Славии". После аренды он вернется в Одессу.

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В статье: Черноморец (Одесса) Славия (София) Борислав Цонев Мартин Петков
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.03.2022 в 10:55
в 2014г тоже все легионеры разбежались
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