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Пятов, Ярмоленко, Коваленко и остальные. Украинские футболисты выпустили видео с призывом противодействовать войне

Общие новости
(2 голосов)

Хотелось бы, чтобы они были услышаны

Пятов, Ярмоленко, Коваленко и остальные. Украинские футболисты выпустили видео с призывом противодействовать войне

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Футболисты сборной Украины записали специальное видео, в котором призвали помочь нашей стране из-за вторжения рф

"Правда победит пропаганду! 24 февраля на территорию Украины, суверенного европейского государства напала российская федерация. Коварно. Пока все спали.

Сегодня уже 6-й день войны. Погибают мирные люди. Исчезают дома и площади, но не исчезает наша вера в победу. Агрессор развернув мощную лживую пропаганду с которой мы должны бороться рассказывая правду всему миру!

Мы – украинцы. Мы – единственные. Мы – защищаем свою землю”.

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В статье: Футбол и Война война с Россией
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