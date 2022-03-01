Пятов, Ярмоленко, Коваленко и остальные. Украинские футболисты выпустили видео с призывом противодействовать войне

Футболисты сборной Украины записали специальное видео, в котором призвали помочь нашей стране из-за вторжения рф

"Правда победит пропаганду! 24 февраля на территорию Украины, суверенного европейского государства напала российская федерация. Коварно. Пока все спали.

Сегодня уже 6-й день войны. Погибают мирные люди. Исчезают дома и площади, но не исчезает наша вера в победу. Агрессор развернув мощную лживую пропаганду с которой мы должны бороться рассказывая правду всему миру!

Мы – украинцы. Мы – единственные. Мы – защищаем свою землю”.