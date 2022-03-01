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Комментатор ТК Футбол вступил в ряды территориальной обороны

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Столярчуку - респект!

Комментатор ТК Футбол вступил в ряды территориальной обороны

Фото: obozrevatel.com/ автор неизвестен

Новина українською

Комментатор каналов Футбол Андрей Столярчук вступил в ряды территориальной обороны родной Хмельницкой области.

"Мужчина - это не слова. Мужчина - это действия. Все будет хорошо. Все будет Украина" - написал журналист в своем Facebook.

Отметим, что прямо сейчас в рядах территориальной обороны и ВСУ Украину защищают даже такие звезды спорта, как Стас Горуна, Василий Ломаченко и Александр Усик.

Комментатор ТК Футбол вступил в ряды территориальной обороны - изображение 1
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В статье: война с Россией Андрей Столярчук
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