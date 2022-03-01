Комментатор ТК Футбол вступил в ряды территориальной обороны
Столярчуку - респект!
Фото: obozrevatel.com/ автор неизвестен
Комментатор каналов Футбол Андрей Столярчук вступил в ряды территориальной обороны родной Хмельницкой области.
"Мужчина - это не слова. Мужчина - это действия. Все будет хорошо. Все будет Украина" - написал журналист в своем Facebook.
Отметим, что прямо сейчас в рядах территориальной обороны и ВСУ Украину защищают даже такие звезды спорта, как Стас Горуна, Василий Ломаченко и Александр Усик.
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Источник:Фейсбук Столярчука
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