Комментатор ТК Футбол вступил в ряды территориальной обороны

Комментатор каналов Футбол Андрей Столярчук вступил в ряды территориальной обороны родной Хмельницкой области.

"Мужчина - это не слова. Мужчина - это действия. Все будет хорошо. Все будет Украина" - написал журналист в своем Facebook.

Отметим, что прямо сейчас в рядах территориальной обороны и ВСУ Украину защищают даже такие звезды спорта, как Стас Горуна, Василий Ломаченко и Александр Усик.