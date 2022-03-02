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Париматч и MEGOGO прекращают деятельность на россии

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Украинские компании остались верны своим корням

Париматч и MEGOGO прекращают деятельность на россии

UA-Футбол
Новина українською

Две крупные структуры в своих областях в Украине, букмекерская компания "Париматч" и ОТТ-сервис MEGOGO заявили о закрытии частей своих бизнесов в стране-оккупанте. Соответствующие заявления размещены на официальных страницах компаний в фейсбук.

"Бренд Parimatch отзывает франшизу из россии! Совет директоров компании Parimatch Tech решил отозвать франшизу на использование бренда Parimatch в россии из-за военной агрессии РФ в Украине. Документы о прекращении работы подготовлены и направлены в ООО "Бетринг", ранее являвшегося оператором бренда Parimatch, а также холдинг продолжает разрабатывать ограничения на использование бренда в локальных спонсорских контрактах. Компромиссы сейчас неуместны! Мы всегда гордились украинскими корнями нашей компании, а в эти сложные времена нас еще больше переполняет любовь к родной стране. Мы категорически осуждаем военную агрессию в сторону Украины и стараемся сделать все возможное, чтобы помочь Украине! Украина прежде всего!", - говорится в заявлении Париматч.

От лица MEGOGO обращение сделал основатель и СЕО компании Владимир Боровик.

"Официально подтверждаю, что MEGOGO как разработчик программно-аппаратного комплекса прекратил сотрудничество с компанией, предоставлявшей услуги под брендом MEGOGO в России. В настоящее время медиасервис там не работает", - цитирует Боровика MEGOGO.

Напомним, что сегодня российские орки нанесли авиаудар по киевскому железнодорожному вокзалу, откуда проходила эвакуация.

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В статье: ПариМатч война с Россией Megogo
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