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Житомир, Донецк, Запорожье. Румынский клуб вместо фамилий игроков нанёс на форму названия украинских городов

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(3 голосов)

Очень круто, эффектно и трогательно одновременно

Житомир, Донецк, Запорожье. Румынский клуб вместо фамилий игроков нанёс на форму названия украинских городов

Фото: facebook.com/UCVOficial / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Клуб высшей румынской лиги, "Университатя" из Крайовы, на сегодняшний матч очередного тура чемпионата страны вышел в форме с поддержкой Украины.

Клуб на передней части футболок добавил флаг Украины с надписью "No war". Сзади над номерами вместо фамилий игроков с хэштегом были написаны названия украинских населённых пунктов. Города были в жёлтых цветах с синей окантовкой, а сама форма - бело-синяя. Вышла очень красиво.

"Мы едины с Украиной! Сегодня не только про войну, но и про солидарность с украинским народом, который страдает из-за вторжения войск рф. Мы не можем игнорировать эту бессмысленную войну, которая в последнюю неделю всколыхнула человечество. Сегодня про наших соседей и про жизни каждого из нас. "Университатя" вышла на поле, думая о них. Все футболки позже будут распроданы на аукционе, а вся сумма отправлена общественным организациям Украины, чтобы охватить людей, которые борются за свои жизни. Будь міцною, Україно!", - говорится в завлении "Университати", а последнее предложение написано на украинском.

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В статье: Университатя(Румыния)
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