Житомир, Донецк, Запорожье. Румынский клуб вместо фамилий игроков нанёс на форму названия украинских городов
Очень круто, эффектно и трогательно одновременно
Фото: facebook.com/UCVOficial / Автор неизвестен
Клуб высшей румынской лиги, "Университатя" из Крайовы, на сегодняшний матч очередного тура чемпионата страны вышел в форме с поддержкой Украины.
Клуб на передней части футболок добавил флаг Украины с надписью "No war". Сзади над номерами вместо фамилий игроков с хэштегом были написаны названия украинских населённых пунктов. Города были в жёлтых цветах с синей окантовкой, а сама форма - бело-синяя. Вышла очень красиво.
"Мы едины с Украиной! Сегодня не только про войну, но и про солидарность с украинским народом, который страдает из-за вторжения войск рф. Мы не можем игнорировать эту бессмысленную войну, которая в последнюю неделю всколыхнула человечество. Сегодня про наших соседей и про жизни каждого из нас. "Университатя" вышла на поле, думая о них. Все футболки позже будут распроданы на аукционе, а вся сумма отправлена общественным организациям Украины, чтобы охватить людей, которые борются за свои жизни. Будь міцною, Україно!", - говорится в завлении "Университати", а последнее предложение написано на украинском.
Популярное сейчас
- "Это уже затянулось". Артём Милевский из бункера призвал людей договориться о мире
- Усик и в ТерОбороне, и в информационных войсках. Боксер обратился к Газманову и другим пособникам путина
- Ярмоленко - российским футболистам: Почему вы сидите как обосранные?
- Подлое решение ФИФА, Бессонов в обороне Киева, кубок Ливерпуля. Главные новости за 27 февраля
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании