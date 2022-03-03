Житомир, Донецк, Запорожье. Румынский клуб вместо фамилий игроков нанёс на форму названия украинских городов

Клуб высшей румынской лиги, "Университатя" из Крайовы, на сегодняшний матч очередного тура чемпионата страны вышел в форме с поддержкой Украины.

Клуб на передней части футболок добавил флаг Украины с надписью "No war". Сзади над номерами вместо фамилий игроков с хэштегом были написаны названия украинских населённых пунктов. Города были в жёлтых цветах с синей окантовкой, а сама форма - бело-синяя. Вышла очень красиво.

"Мы едины с Украиной! Сегодня не только про войну, но и про солидарность с украинским народом, который страдает из-за вторжения войск рф. Мы не можем игнорировать эту бессмысленную войну, которая в последнюю неделю всколыхнула человечество. Сегодня про наших соседей и про жизни каждого из нас. "Университатя" вышла на поле, думая о них. Все футболки позже будут распроданы на аукционе, а вся сумма отправлена общественным организациям Украины, чтобы охватить людей, которые борются за свои жизни. Будь міцною, Україно!", - говорится в завлении "Университати", а последнее предложение написано на украинском.