В Черном море наблюдается движение десантных кораблей в направлении Одессы

Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на утро 3 марта сообщил о ситуации в северном Причерноморье, то есть в районе Одессы.

"В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении г. Одесса", - говорится в сводке.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в первые дни нападения десантная операция в Одессе сорвалась из-за бунта российских солдат, которые не захотели высаживаться на заминированных пляжах. Затем операции не способствовали погодные условия.