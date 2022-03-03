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В Черном море наблюдается движение десантных кораблей в направлении Одессы

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В Черном море наблюдается движение десантных кораблей в направлении Одессы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на утро 3 марта сообщил о ситуации в северном Причерноморье, то есть в районе Одессы.

"В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении г. Одесса", - говорится в сводке.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в первые дни нападения десантная операция в Одессе сорвалась из-за бунта российских солдат, которые не захотели высаживаться на заминированных пляжах. Затем операции не способствовали погодные условия.

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В статье: Одесса война с Россией
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