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  3. Жадан: Полковник армии рф сказал, что мы быстренько, по окружной. Я вот думаю – он еще жив? Или все?
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Жадан: Полковник армии рф сказал, что мы быстренько, по окружной. Я вот думаю – он еще жив? Или все?

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Сюрреализм

Жадан: Полковник армии рф сказал, что мы быстренько, по окружной. Я вот думаю – он еще жив? Или все?

УП

Новина українською

Украинский поэт, прозаик и эссеист Сергей Жадан рассказал крайне занимательную историю своего знакомого на страницах в Facebook.

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"Он из Казачьей Лопани, это наша граница с ними. Говорит, 24-го утром туда зашли их танки. Наши, мирные, вышли послушать. Говорил полковник армии пф. Сказал: не бойтесь, все ок, мы по окружной, не трогая никого, быстренько в Киев, сменим власть, будете жить так, как мы".

"Дословно. Конец цитаты. Они верили, что Украину можно взять по окружной. Я вот думаю – он еще жив? Или все?"

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В статье: война с Россией Сергей Жадан
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Источник:
serhiy.zhadan

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