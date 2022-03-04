Жадан: Полковник армии рф сказал, что мы быстренько, по окружной. Я вот думаю – он еще жив? Или все?
Сюрреализм
УП
Украинский поэт, прозаик и эссеист Сергей Жадан рассказал крайне занимательную историю своего знакомого на страницах в Facebook.
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"Он из Казачьей Лопани, это наша граница с ними. Говорит, 24-го утром туда зашли их танки. Наши, мирные, вышли послушать. Говорил полковник армии пф. Сказал: не бойтесь, все ок, мы по окружной, не трогая никого, быстренько в Киев, сменим власть, будете жить так, как мы".
"Дословно. Конец цитаты. Они верили, что Украину можно взять по окружной. Я вот думаю – он еще жив? Или все?"
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Источник:serhiy.zhadan
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