Жадан: Полковник армии рф сказал, что мы быстренько, по окружной. Я вот думаю – он еще жив? Или все?

Украинский поэт, прозаик и эссеист Сергей Жадан рассказал крайне занимательную историю своего знакомого на страницах в Facebook.

"Он из Казачьей Лопани, это наша граница с ними. Говорит, 24-го утром туда зашли их танки. Наши, мирные, вышли послушать. Говорил полковник армии пф. Сказал: не бойтесь, все ок, мы по окружной, не трогая никого, быстренько в Киев, сменим власть, будете жить так, как мы".