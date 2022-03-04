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Лукашенко заявил, что не будет отправлять армию Беларуси в Украину

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Лукашенко заявил, что не будет отправлять армию Беларуси в Украину

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не участвовала в российской войне в Украине и не планирует, чтобы не делать подарков Западу.

"Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и не намерена. Та гибридная война, развернутая против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах – это надолго. Они уцепились железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом путиным (хуйлом) говорили. Они уцепились и не отпустят, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Они толкают нас в войну в Украине. Если бы только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, - это был бы для них подарок", - цитирует Лукашенко подконтрольный ему телеграмм-канал Пул первого.

Ранее неоднократно сообщалось о маневрах белорусских войск на границе. Также, по информации украинской разведки, россияне могли прибегнуть к провокации, чтобы заставить Беларусь начать наступление на Киев с севера.

Тем не менее, враг постоянно совершает ракетные и бомбовые удары по Украине с территории Беларуси. Европейский Союз и США уже ввели не один пакет санкций против лукашенковских приспешников.

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В статье: Александр Лукашенко война с Россией
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