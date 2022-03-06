Паника на полуострове. Россияне пытаются как можно скорее продать жилье в Крыму

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что российское население полуострова в панике пытается продать жилье:

“Мы постоянно контактируем с людьми в Крыму, они также ожидают возвращения территории полуострова в Украину. Страх чувствуется и в поведении всех русских колонистов, которые так спешно заселяли Крым.

Это была политика России, чтобы скорее вытеснить крымских татар и украинское население и заселить своими людьми. Им это удавалось, однако в последние 5-6 дней есть множество срочных объявлений о продаже жилья этими россиянами. У них паника. Это многое говорит о настроениях в Крыму”, - заявил Чубаров.