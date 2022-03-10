Его гол вывел Шахтер в финал Кубка УЕФА. Экс-игрок горняков завершил карьеру

36-летний бразильский футболист Илсиньо, который играл за донецкий "Шахтер", принял решение повесить бутсы на гвоздь.

"После 21 невероятного года пора повесить бутсы на гвоздь. Хотя решение завершить карьеру было тяжелым, я очень благодарен за время, проведенное на поле, и людям, которые привели меня сюда. Спасибо болельщикам за их горячую поддержку на протяжении многих лет. Всем моим товарищам по команде, которые сражались вместе со мной на поле и стали родными и друзьями вне его.

Тренерам и персоналу, которые поверили в меня и дали мне шанс, и, главное, моей семье, которая так много пожертвовала, чтобы позволила мне сделать такую ​​длинную успешную карьеру, занимаясь тем, что я любил.

Я очень благодарен за время, проведенное на поле, и с нетерпением жду будущего. До скорой встречи", - написал Илсиньо в своем Instagram.