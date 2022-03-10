УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Его гол вывел Шахтер в финал Кубка УЕФА. Экс-игрок горняков завершил карьеру
В тренде

Его гол вывел Шахтер в финал Кубка УЕФА. Экс-игрок горняков завершил карьеру

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Илсиньо принял решение "повесить бутсы на гвоздь"

Его гол вывел Шахтер в финал Кубка УЕФА. Экс-игрок горняков завершил карьеру

Новина українською

36-летний бразильский футболист Илсиньо, который играл за донецкий "Шахтер", принял решение повесить бутсы на гвоздь.

"После 21 невероятного года пора повесить бутсы на гвоздь. Хотя решение завершить карьеру было тяжелым, я очень благодарен за время, проведенное на поле, и людям, которые привели меня сюда. Спасибо болельщикам за их горячую поддержку на протяжении многих лет. Всем моим товарищам по команде, которые сражались вместе со мной на поле и стали родными и друзьями вне его.

Тренерам и персоналу, которые поверили в меня и дали мне шанс, и, главное, моей семье, которая так много пожертвовала, чтобы позволила мне сделать такую ​​длинную успешную карьеру, занимаясь тем, что я любил.

Я очень благодарен за время, проведенное на поле, и с нетерпением жду будущего. До скорой встречи", - написал Илсиньо в своем Instagram.

Напомним, бразилец выступал за донецкий клуб в 2007-2010 и 2012-2015 годах. Вместе с "Шахтером" он пять раз становился чемпионом Украины, трижды завоевывал Кубок и Суперкубок Украины, а также побеждал в Кубке УЕФА в 2009 году. За "горняков" во всех турнирах провел 176 матчей и забил 22 гола, в том числе победный мяч в ворота "Динамо" в полуфинале Кубка УЕФА 2008/2009.

Последние пять лет он отыграл в составе Филадельфии из MLS.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илсиньо
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...