Его гол вывел Шахтер в финал Кубка УЕФА. Экс-игрок горняков завершил карьеру
Илсиньо принял решение "повесить бутсы на гвоздь"
36-летний бразильский футболист Илсиньо, который играл за донецкий "Шахтер", принял решение повесить бутсы на гвоздь.
"После 21 невероятного года пора повесить бутсы на гвоздь. Хотя решение завершить карьеру было тяжелым, я очень благодарен за время, проведенное на поле, и людям, которые привели меня сюда. Спасибо болельщикам за их горячую поддержку на протяжении многих лет. Всем моим товарищам по команде, которые сражались вместе со мной на поле и стали родными и друзьями вне его.
Тренерам и персоналу, которые поверили в меня и дали мне шанс, и, главное, моей семье, которая так много пожертвовала, чтобы позволила мне сделать такую длинную успешную карьеру, занимаясь тем, что я любил.
Я очень благодарен за время, проведенное на поле, и с нетерпением жду будущего. До скорой встречи", - написал Илсиньо в своем Instagram.
Напомним, бразилец выступал за донецкий клуб в 2007-2010 и 2012-2015 годах. Вместе с "Шахтером" он пять раз становился чемпионом Украины, трижды завоевывал Кубок и Суперкубок Украины, а также побеждал в Кубке УЕФА в 2009 году. За "горняков" во всех турнирах провел 176 матчей и забил 22 гола, в том числе победный мяч в ворота "Динамо" в полуфинале Кубка УЕФА 2008/2009.
Последние пять лет он отыграл в составе Филадельфии из MLS.
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