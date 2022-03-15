УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Два точных ракетных удара. Ночью в Днепре рашисты атаковали аэропорт
В тренде

Два точных ракетных удара. Ночью в Днепре рашисты атаковали аэропорт

Общие новости
(2 голосов)

Днепряне уже давно ждут новый – теперь точно построят

Два точных ракетных удара. Ночью в Днепре рашисты атаковали аэропорт

Днепр.инфо

Новина українською

В украинском городе Днепр в результате вражеских обстрелов была разрушена взлетно-посадочная полоса Международного аэропорта. Ночью аэродром был атакован двумя ракетными ударами.

"Днепропетровщина. 15 марта. 10:40. Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Потребуется много времени на восстановление. Мы победим!"

По предварительной версии, взрывы вызваны обстрелом из ракетных комплексов "ИСКАНДЕР".

Читайте такжеЗаместитель мэра Изюма: Город в осаде, ситуация ничем не лучше Мариуполя. Умерших некому хоронить

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети. Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Днепр война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/dnipropetrovskaODA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...