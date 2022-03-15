Два точных ракетных удара. Ночью в Днепре рашисты атаковали аэропорт
Днепряне уже давно ждут новый – теперь точно построят
Днепр.инфо
В украинском городе Днепр в результате вражеских обстрелов была разрушена взлетно-посадочная полоса Международного аэропорта. Ночью аэродром был атакован двумя ракетными ударами.
"Днепропетровщина. 15 марта. 10:40. Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Потребуется много времени на восстановление. Мы победим!"
По предварительной версии, взрывы вызваны обстрелом из ракетных комплексов "ИСКАНДЕР".
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети. Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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