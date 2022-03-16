В Одесской области украинская ПВО уничтожила два российских истребителя
Скоро будет сотня
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 16 марта в 5 утра зенитные ракетные войска на юге Украины "потопили" два самолета рашистов.
Как сообщает Командование сил ПВО, были уничтожены истребители Су-30см. "Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области. Зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг" оба самолета ликвидированы. Пилоты катапультировались и вслед за самолетами упали в украинское Черное море!", - говорится в официальной сводке.
Заметим, что согласно отчету Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 16 марта было уничтожено 84 российских самолета и 108 вертолетов.
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