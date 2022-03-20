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На время военного положения СНБО заблокирует деятельность ОПЗЖ и других пророссийских партий

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На время военного положения СНБО заблокирует деятельность ОПЗЖ и других пророссийских партий

фото из открытых источников

UA-Футбол
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Во время военного положения в Украине будет приостановлена ​​деятельность ряда пророссийских партий. Об этом в ночном обращении к народу сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок ; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо"", - сказал президент Украины.

Добавим, что одной из целей российских оккупантов было свержение действующей власти и силовое навязывание власти пророссийских сил. Фигурировали фамилии Бойко, Мураева, и даже Януковича с Царевым.

Полное видеообращение Владимира Зеленского смотрите ниже.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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aleks68
20.03.2022 в 07:36
на 25-й день войны дошло.а как быть со священниками московского патриархата?
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