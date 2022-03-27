ГУР: путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий
Понятно, что у него ничего не получится
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что владимир путин (хуйло – прим.) меняет главные оперативные направления. После провала планов по захвату Киева враг направит основные усилия на юг и восток.
"Есть основания считать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", - заявил бригадный генерал Кирилл Буданов.
Он убежден, что для российского фашистского режима по-прежнему актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема – наш несокрушимый Мариуполь, сковавший значительные силы врага.
"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны. Возможно, они захотят поторговаться об этом и на международном уровне. Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное освобождение – существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий – как выжить", - подытожил Буданов.
Заметим, что с начала войны россияне, по данным Генштаба ВСУ, потеряли 16 600 человек убитыми, в частности, Украинская Армия уничтожила несколько генералов, в том числе командующих армиями. Россияне прекратили наступление по многим направлениям, при этом продолжают обстрелы и бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины.
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