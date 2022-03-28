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Канада второй раз в своей истории вышла на Чемпионат мира

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Приветствуйте еще одного участника Мундиаля

Канада второй раз в своей истории вышла на Чемпионат мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Северной Америке по итогам предпоследнего тура отбора на ЧМ-2022 определили первого участника Мундиаля от конфедерации.

Сборной Канады, чтобы гарантированно получить путевку в Катар, нужно было обыграть Ямайку. И она справилась с заданием даже без главной звезды – защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса. Канадцы забили четыре раза, не пропустив ни одного (голы у Ларина, Бьюкиннена и Хойлетта, еще один мяч соперник забил сам себе - 4:0). Таким образом, команда Джона Хердмана набрала 28 очков и стала недостижимой для идущей четвертой Коста-Рики.

Заметим, что Канада во второй раз в своей истории сыграет в финальной части Чемпионата Мира. Впервые она была представлена ​​на мировом форуме в 1986 году, но тогда заняла последнее место в группе с СССР, Францией и Венгрией.

Две другие путевки в последнем туре (31 марта) разыграют три команды – США, Мексика и Коста-Рика. В ночь на понедельник (в воскресенье по местному времени) США разгромили Панаму 5:1 (хет-трик у Пулишича). Мексика минимально обыграла Гондурас благодаря голу Эдсона Альвареса из "Аякса", а Коста-Рика одолела на выезде Сальвадор 1:2.

В последнем туре США сыграют с Коста-Рикой, а Мексика будет принимать Сальвадор.

Отбор на ЧМ-2022. Северная Америка. Третий раунд. 13-й тур

  • Канада - Ямайка 4:0
  • США - Панама 5:1
  • Гондурас - Мексика 0:1
  • Сальвадор - Коста-Рика 1:2

Турнирное положение

Сборные И В Н П РМ О
1 Канада 13 8 4 1 23:6 28
2 США 13 7 4 2 21:8 25
3 Мексика 13 7 4 2 15:8 25
4 Коста-Рика 13 6 4 3 11:8 22
5 Панама 13 5 3 5 16:19 18
6 Сальвадор 13 2 4 7 8:16 10
7 Ямайка 13 1 5 7 10:21 8
8 Гондурас 13 0 4 9 6:24 4

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В статье: Мексика США Канада отбор к ЧМ-2022
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