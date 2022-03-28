Канада второй раз в своей истории вышла на Чемпионат мира
Приветствуйте еще одного участника Мундиаля
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Северной Америке по итогам предпоследнего тура отбора на ЧМ-2022 определили первого участника Мундиаля от конфедерации.
Сборной Канады, чтобы гарантированно получить путевку в Катар, нужно было обыграть Ямайку. И она справилась с заданием даже без главной звезды – защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса. Канадцы забили четыре раза, не пропустив ни одного (голы у Ларина, Бьюкиннена и Хойлетта, еще один мяч соперник забил сам себе - 4:0). Таким образом, команда Джона Хердмана набрала 28 очков и стала недостижимой для идущей четвертой Коста-Рики.
Заметим, что Канада во второй раз в своей истории сыграет в финальной части Чемпионата Мира. Впервые она была представлена на мировом форуме в 1986 году, но тогда заняла последнее место в группе с СССР, Францией и Венгрией.
Две другие путевки в последнем туре (31 марта) разыграют три команды – США, Мексика и Коста-Рика. В ночь на понедельник (в воскресенье по местному времени) США разгромили Панаму 5:1 (хет-трик у Пулишича). Мексика минимально обыграла Гондурас благодаря голу Эдсона Альвареса из "Аякса", а Коста-Рика одолела на выезде Сальвадор 1:2.
В последнем туре США сыграют с Коста-Рикой, а Мексика будет принимать Сальвадор.
Отбор на ЧМ-2022. Северная Америка. Третий раунд. 13-й тур
- Канада - Ямайка 4:0
- США - Панама 5:1
- Гондурас - Мексика 0:1
- Сальвадор - Коста-Рика 1:2
Турнирное положение
|Сборные
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Канада
|13
|8
|4
|1
|23:6
|28
|2
|США
|13
|7
|4
|2
|21:8
|25
|3
|Мексика
|13
|7
|4
|2
|15:8
|25
|4
|Коста-Рика
|13
|6
|4
|3
|11:8
|22
|5
|Панама
|13
|5
|3
|5
|16:19
|18
|6
|Сальвадор
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|7
|Ямайка
|13
|1
|5
|7
|10:21
|8
|8
|Гондурас
|13
|0
|4
|9
|6:24
|4
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