Вывод одной из армии рф из-за критической ситуации организовывает лично ее командующий – Генштаб
Россияне не знают, что такое инициатива младшего офицерского состава
Алєксандр Санчік
Генеральный штаб ВСУ в дневной оперативной сводке от 31 марта сообщает, что на Полесском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на выводе подразделений с территории Украины, восстановлении их боеспособности и, вероятно, перебрасывании на другие направления.
В частности, россияне осуществляют перемещение подразделений 35-й, 36-й общевойсковых армий и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск из Полесского операционного района.
Для обеспечения ухода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и осуществляют дистанционное минирование местности запрещенными международными конвенциями средствами. В связи с критической ситуацией вывод подразделений 35-й общевойсковой армии организовывает лично командующий армией генерал-лейтенант Александр Санчик.
Напомним, что ранее Генштаб опубликовал список отстраненных, убитых или раненых российских генералов.
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