Вывод одной из армии рф из-за критической ситуации организовывает лично ее командующий – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в дневной оперативной сводке от 31 марта сообщает, что на Полесском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на выводе подразделений с территории Украины, восстановлении их боеспособности и, вероятно, перебрасывании на другие направления.

В частности, россияне осуществляют перемещение подразделений 35-й, 36-й общевойсковых армий и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск из Полесского операционного района.

Для обеспечения ухода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и осуществляют дистанционное минирование местности запрещенными международными конвенциями средствами. В связи с критической ситуацией вывод подразделений 35-й общевойсковой армии организовывает лично командующий армией генерал-лейтенант Александр Санчик.

Напомним, что ранее Генштаб опубликовал список отстраненных, убитых или раненых российских генералов.