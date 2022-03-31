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В кремле не верят в жизнь под санкциями и ищут варианты, как объяснить народу о перемирии - источник

Общие новости
(6 голосов)

"Что ж ты, фраер, сдал назад?"

В кремле не верят в жизнь под санкциями и ищут варианты, как объяснить народу о перемирии - источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

За решением россии "сократить военную активность" в районе Киеве и Чернигова стоят военные и политические причины, сообщает издание "Медуза".

Одна из них - в кремле не понимают, как страна будет выживать в условиях жёстких санкций. Военное руководство страны уже смирилось, что Киев не получится взять теми силами, которые уже задействованы в войне. На совещании с президентом террористической организации "российская федерация" владимиром путиным чиновники показывали выкладки о будущем страны и все они сводились к тому, что под санкциями страна "нормально" существовать не сможет. Удастся продержаться на старых запасах несколько месяцев, но что будет потом, неясно никому: начнутся инфраструктурные проблемы и проблемы с транспортом

Сам ВВХ ещё не принял решения, что делать дальше. По словам источников издания, на президента страны-террориста "оказывают влияние разные группы и люди".

"За переговоры настроены топить близкие к политическому блоку кремля люди, на это будут развернуты мощности в интернете. Партия войны - например, это [глава Чечни рамзан] кадыров, [спикер госдупы вячеслав] володин. Они считают, что за бой до победы сам путин, поэтому как бы идут за ним", - комментирует близкий к АП источник.

Но в кремле опасаются, что перемирие с Украиной ударит по рейтингу ВВХ. Поэтому в администрации президента прошло совещание, где обсуждались стратегии, как объяснить россиянам переговоры с Украиной о мире. Пока действенных стратегий не нашлось, ведь некоторые пропагандисты открыто требуют продолжения войны, а другая часть - не понимает, как им сдать назад.

Скорее всего, избежать падения рейтингов ВВХ не удастся, особенно это касается крупнейших городв, где войну не поддерживают больше половины жителей. Поэтому кремлёвские политтехнологи сейчас изучают вопрос, о новой идеологии для страны, чтобы объяснить, ради чего затевалась война.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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armik (Киев)
31.03.2022 в 19:24
ВВХ - это вахуйло?
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terber (ternopil)
31.03.2022 в 18:44
пропаганда щось придумає
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