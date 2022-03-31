Радиация сделала работу за ВСУ: оккупанты полностью покинули зону ЧАЭС

Агентство по управлению Чернобыльской зоной отчуждения информирует, что все российские войска покинули ЧАЭС сегодня, 31 марта.

За последние дни большие группы оккупантов попали в больницы из-за плохого самочувствия - высоченные дозы радиации сделали свое дело очень быстро, ВСУ даже не понадобилось тратить снаряды.

По информации белорусского журналиста Антона Мотолько, всего из зоны ЧАЭС выехало около сотни единиц техники - преимущественно РСЗО Град, БТРы, а также грузовики с личным составом.

Плохая новость состоит в том, что рашисты, покидая ЧАЭС, прихватили с собой пленных украинских гвардейцев, захваченных в первые часы вторжения.