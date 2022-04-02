Петраков: Зеленский позвонил по телефону, когда мы выиграли ЧМ U-20. Тогда я даже не знал его имени и фамилии

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вспомнил, как в 2019 году, когда он работал еще в сборной U-20, ему позвонил поздравить с победой на молодежном Мундиале Владимир Зеленский:

“Когда мы выиграли чемпионат мира U-20, он только стал президентом и позвонил поздравить, а я даже не знал его имени и фамилии. Я просто назвал его "мой президент", - с улыбкой вспомнил Петраков.

Напомним, что финальный матч чемпионата мира U-20 против Южной Кореи состоялся 15 июня 2019 года. В то время прошло менее месяца со времени инаугурации Владимира Зеленского, который вступил на должность Президента 20 мая 2019-го года.