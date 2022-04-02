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Петраков: Зеленский позвонил по телефону, когда мы выиграли ЧМ U-20. Тогда я даже не знал его имени и фамилии

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Петраков: Зеленский позвонил по телефону, когда мы выиграли ЧМ U-20. Тогда я даже не знал его имени и фамилии

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вспомнил, как в 2019 году, когда он работал еще в сборной U-20, ему позвонил поздравить с победой на молодежном Мундиале Владимир Зеленский:

“Когда мы выиграли чемпионат мира U-20, он только стал президентом и позвонил поздравить, а я даже не знал его имени и фамилии.

Я просто назвал его "мой президент", - с улыбкой вспомнил Петраков.

Напомним, что финальный матч чемпионата мира U-20 против Южной Кореи состоялся 15 июня 2019 года. В то время прошло менее месяца со времени инаугурации Владимира Зеленского, который вступил на должность Президента 20 мая 2019-го года.

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В статье: Александр Петраков Украина U-20 Владимир Зеленский
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Источник:
The Guardian

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