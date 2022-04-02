Петраков: Зеленский позвонил по телефону, когда мы выиграли ЧМ U-20. Тогда я даже не знал его имени и фамилии
Случился казус
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вспомнил, как в 2019 году, когда он работал еще в сборной U-20, ему позвонил поздравить с победой на молодежном Мундиале Владимир Зеленский:
“Когда мы выиграли чемпионат мира U-20, он только стал президентом и позвонил поздравить, а я даже не знал его имени и фамилии.
Я просто назвал его "мой президент", - с улыбкой вспомнил Петраков.
Напомним, что финальный матч чемпионата мира U-20 против Южной Кореи состоялся 15 июня 2019 года. В то время прошло менее месяца со времени инаугурации Владимира Зеленского, который вступил на должность Президента 20 мая 2019-го года.
Популярное сейчас
- Де Пена уехал в Бразилию к Тайсону, Тете - в Лион. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Враг нанес удар по Полтаве, самолёты атаковали Кременчуг (обновлено)
- ВСУ впервые сбили российских вертолет с помощью британского ПЗРК - The Times
- Едут и светятся: рашистов увозят из Чернобыльской зоны после облучения
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО