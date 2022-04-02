Бацула: Никто из здравомыслящих людей не скажет, что путин и лукашенко – нормальные

Футболист "Ворсклы" Андрей Бацула вспомнил встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко на открытии стадиона "Динамо-Юни" ви время выступлений за "Динамо" Минск в 2020-21 годах:

"Машину надо было парковать только вдали от стадиона. Запускали только по пропускам. Родители детей из академии проходили проверку, все по паспортам и с металлодетекторами, чтобы пройти на стадион.

Понятно, президент приезжает – безопасность в первую очередь. Но когда сказали, что Лукашенко подъезжает к стадиону, даже детей, пивших чай, попросили стаканчики убирать. Ходили жмурики в спортивной одежде с барсеточкой – все как один одеты, крепенькие парнишки, рация, кроссовочки.

Я увидел всю сущность Лукашенко, как он боится за себя. Под каждым деревом вокруг стадиона стоял парнишка с барсеткой. В речи он сказал, что все плохие футболисты с большими зарплатами, а он был суперигроком, но травму получил. 90% времени он говорил, какие все плохие – министры попали под раздачу. И только в конце сказал: "Поздравляю с открытием".

Человек-негатив, который не знает, за что ухватиться, за какую соломинку, чтобы остаться на плаву. Думаю, он скоро будет бояться собственной тени.

Их никто не любит. Покажите мне хоть одного здравомыслящего человека, как он относится к Лукашенко, Путину, или Зеленскому. Уверен, никто не скажет, что Путин и Лукашенко – нормальные", – сказал Бацула.