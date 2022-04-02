Биатлонист Пидручный: Мне совсем не жаль, что спортсменов из России и Беларуси не будет на международных соревнованиях

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный ответил на заявление француза Симона Фуркада, осудившего в интервью отстранение российских и беларусских спортсменов от участия в международных соревнованиях:

"Надеюсь, ваши дети никогда не почувствуют ту боль, с которой встретились украинские дети. Дети, покинувшие свои дома, которые слышали звуки взрывов, которые видели, как их мам насилуют, а родных убивают.

Для меня молчание российских и беларусских спортсменов означает то, что они сделали свой выбор, в поддержку войны. Мне совсем не жаль, что их не будет не международных соревнованиях, потому что я считаю, что весь народ России и Беларуси несет ответственность за того, кого они избрали, и кому прощали злодеяния ранее".