Биатлонист Пидручный: Мне совсем не жаль, что спортсменов из России и Беларуси не будет на международных соревнованиях
Ответ на интервью Симона Фуркада
Фото: Obozrevatel
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный ответил на заявление француза Симона Фуркада, осудившего в интервью отстранение российских и беларусских спортсменов от участия в международных соревнованиях:
"Надеюсь, ваши дети никогда не почувствуют ту боль, с которой встретились украинские дети. Дети, покинувшие свои дома, которые слышали звуки взрывов, которые видели, как их мам насилуют, а родных убивают.
Для меня молчание российских и беларусских спортсменов означает то, что они сделали свой выбор, в поддержку войны. Мне совсем не жаль, что их не будет не международных соревнованиях, потому что я считаю, что весь народ России и Беларуси несет ответственность за того, кого они избрали, и кому прощали злодеяния ранее".
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