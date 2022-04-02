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  3. Биатлонист Пидручный: Мне совсем не жаль, что спортсменов из России и Беларуси не будет на международных соревнованиях
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Биатлонист Пидручный: Мне совсем не жаль, что спортсменов из России и Беларуси не будет на международных соревнованиях

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(2 голосов)

Ответ на интервью Симона Фуркада

Биатлонист Пидручный: Мне совсем не жаль, что спортсменов из России и Беларуси не будет на международных соревнованиях

Фото: Obozrevatel

UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный ответил на заявление француза Симона Фуркада, осудившего в интервью отстранение российских и беларусских спортсменов от участия в международных соревнованиях:

"Надеюсь, ваши дети никогда не почувствуют ту боль, с которой встретились украинские дети. Дети, покинувшие свои дома, которые слышали звуки взрывов, которые видели, как их мам насилуют, а родных убивают.

Для меня молчание российских и беларусских спортсменов означает то, что они сделали свой выбор, в поддержку войны. Мне совсем не жаль, что их не будет не международных соревнованиях, потому что я считаю, что весь народ России и Беларуси несет ответственность за того, кого они избрали, и кому прощали злодеяния ранее".

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В статье: биатлон Дмитрий Пидручный война с Россией Симон Фуркад
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Комментарии (1)
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grassion (Харьков)
02.04.2022 в 20:15
Красавчик! Удачной стрельбы, без штрафных кругов)))
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