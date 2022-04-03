Красников: Надо приравнять украинский паспорт к паспорту Евросоюза, чтобы наши игроки не считались там легионерами

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников предложил украинским клубам и УАФ обратиться в УЕФА с целью приравнивания украинского паспорта к паспорту Евросоюза:

"Экономическая ситуация в стране сейчас будет не самая лучшая. Дай бог, все это закончится. Все клубы у нас, в основном, частные. Все люди финансово просели. Сейчас было бы неплохо отпустить игроков хорошего уровня в европейские клубы.

Но есть проблема. Таких футболистов как Довбик, Мудрик, Лунин, Судаков, Шапаренко и завтра, с паспортом или без, заберут ведущие европейские клубы. А есть более возрастные, тот же Буяльский. Во многих европейских клубах на его позиции играют футболисты з польским или хорватским паспортом, с паспортом Евросоюза, которые слабее его.

Надо, чтобы собрались клубы и обратились к президенту УАФ, чтобы обратиться в УЕФА, чтобы украинский паспорт приравнивался к паспорту Евросоюза. Я имею в виду футболистов, чтобы украинские игроки не считались в Евросоюзе легионерами.

Сразу повысится спрос на украинцев, мы станем конкурентными. Не думаю, что уровень футбола у нас слабее, чем в Польше, Венгрии, Сербии или Хорватии. Тогда будут брать игроков не по паспорту, а по футбольным качествам.

Второе, на них сразу же возрастут цены", – сказал Красников.