Зеленский заверил, что каждый россиянин узнает, кто из их сограждан убивал. И провел параллель с нацистами Второй мировой

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги сороковых суток полномасштабной войны с россией. Сейчас, когда враг изгнан из-под Киева, Сум и Чернигова, миру открылась ужасающая картина российского террора против мирного населения Украины. Владимир Зеленский уверяет, что все станет глобально известным.

"Придет время, когда каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал. Кто приказывал. Кто закрывал глаза на убийства. Мы все это установим. И сделаем всемирно известным. Сейчас 2022-й год. И у нас есть гораздо больше инструментов, чем у тех, кто привлекал к ответственности нацистов после Второй мировой войны", - сказал глава государства.

Также президент сказал, что, наверное, таких ужасающих картин, как в Буче, будет больше – когда станут очевидны последствия действий российских орков в других городах. Зеленский заявил, что такого ужаса и террора украинцы не видели со времен Второй мировой, когда свирепствовали немецкие нацисты. Глава государства призывает не верить российской пропаганде, которая сейчас пытается панически снять ответственность со своей страны. Будут выставочные интервью, сцены, сценарии и постановки. И может быть еще больше убийств, которые теперь будут скрываться.

Слушайте полное видеообращение президента Украины Владимир Зеленского.