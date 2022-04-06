МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за заявлений Зеленского об Орбане

Венгерский МИД вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за якобы оскорбительных заявлений украинских лидеров.

Как сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это явилось ответом на заявления об установлении тоталитарных режимов.

Глава МИД подчеркнул, что Венгрия осуждает военную агрессию России и поддерживает суверенитет Украины.

"Заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и жалости к воле венгерского народа неприемлемы! Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и принять к сведению волю венгерского народа. Для того чтобы сделать это ясным и понятным, мы пригласили посла Украины в Будапеште в МИД", - написал он.

Сийярто сказал, что Венгрия и так сделала многое, в том числе приняла сотни тысяч беженцев из Украины и доставляет сотни тонн продовольствия и другой помощи.

Он подчеркнул, что безопасность Венгрии и венгерского народа имеет первостепенное значение, добавив, что война не их, поэтому венгры хотят оставаться в стороне.

"Мы не хотим рисковать миром и безопасностью венгерского народа, поэтому не будем поставлять оружие и не будем голосовать за энергетические санкции. По всем этим вопросам венгерский народ четко выразил свое мнение в воскресенье, приняв четкое решение. Я думаю, что все было достаточно ясно", - добавил глава МИД.

Сийярто выразил понимание, что у украинцев другие интересы, и он не собирается с ними спорить.

"У них на первом месте интересы украинцев, а у нас на первом месте интересы венгерского народа. Однако мы не можем обойти вниманием одну вещь: никто не может позволить себе квалифицировать демократическое решение венгерского народа", – подчеркнул министр.

Напомним, что ранее Президент Украины неоднократно критиковал позицию Венгрии. В частности, заявил, что Виктору Орбану не хватает честности. "Возможно, он потерял ее где-то в контактах с Москвой", - комментировал действия Венгрии Зеленский. Уже после победы на воскресных выборах Орбан назвал Зеленского в числе своих противников, пытавшихся помешать ему остаться у власти.