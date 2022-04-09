Стефанишина: Ожидаем получения статуса кандидата на вступление в ЕС в июне

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне.

"Украина получила анкету для членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне. "Статус кандидата является частью нашего выздоровления и победы над российским агрессором, который хочет изменить демократический курс Украины", - написала Стефанишина.

Как известно, в июне запланировано проведение саммита лидеров Европейского Союза, на котором может быть принято это решение.