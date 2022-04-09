УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Стефанишина: Ожидаем получения статуса кандидата на вступление в ЕС в июне
В тренде

Стефанишина: Ожидаем получения статуса кандидата на вступление в ЕС в июне

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Процедура будет максимально быстрой

Стефанишина: Ожидаем получения статуса кандидата на вступление в ЕС в июне

КМУ

Новина українською

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне.

"Украина получила анкету для членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне.

"Статус кандидата является частью нашего выздоровления и победы над российским агрессором, который хочет изменить демократический курс Украины", - написала Стефанишина.

Как известно, в июне запланировано проведение саммита лидеров Европейского Союза, на котором может быть принято это решение.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...