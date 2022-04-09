Стефанишина: Ожидаем получения статуса кандидата на вступление в ЕС в июне
Процедура будет максимально быстрой
КМУ
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне.
"Украина получила анкету для членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне.
"Статус кандидата является частью нашего выздоровления и победы над российским агрессором, который хочет изменить демократический курс Украины", - написала Стефанишина.
Как известно, в июне запланировано проведение саммита лидеров Европейского Союза, на котором может быть принято это решение.
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