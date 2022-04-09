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Золотовалютные резервы беларуси стремительно уменьшаются

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Соучастие в российской агрессии дорого обходится беларусам

Золотовалютные резервы беларуси стремительно уменьшаются

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Беларусь сжигает золотовалютные резервы, а денег остается все меньше. "Стресс" из-за вторжения в Украину обошелся Беларуси в марте в 692,9 млн долл. золотовалютных резервов, снижение составило 8,4%.

Месяцем ранее тоже было уменьшение: резервы сократились на 259,1 миллиона долларов или на 3 процента. В итоге на 1 апреля 2022 года их общая сумма составила 7,57 млрд долларов.

Снижение валютных резервов существенно изменило их структуру. Основные потери понесли иностранные валюты, их доля снизилась с 43 до 37 процентов. На этом фоне доля золота увеличилась с 40 до 44 процентов.

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В статье: Беларусь война с Россией
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Источник:
Наша Ніва

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