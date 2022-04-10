Воронин: Еще два месяца назад я не мог поверить, что россия может таким образом напасть на мою страну

Экснападник сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал нападение России на Украину:

– Сразу после начала войны вы покинули "Динамо" Москва.

– Как украинец я больше не мог там оставаться. С папой мы уехали из Москвы через Амстердам, моя жена сделала это позже через Стамбул. Нам повезло, больше не нужно никуда убегать. Вся моя семья в Рейнланде, нашем здании не угрожают бомбы. Здесь отец, свекровь, мы взяли еще 4 украинца.

– Как вы реагируете на фото преступлений россиян?

– Когда я вижу фото из Мариуполя или Бучи, то хочу плакать. Мой день начинается с новостей о войне, и с этим ложусь спать. Я видел фильмы о Второй мировой войне. Но это – женщины, мужчины просто лежат на улицах. Ужас, такое никогда не простить! Бывают моменты, когда я думаю, что это все не так, а потом я просыпаюсь. Все эти ужасные картинки, а потом становится понятно до боли: это все правда – и в 2022 году.

Не хочу думать, что все это продлится годами. Через 2-3 месяца все наши города могут выглядеть как Мариуполь. Уничтожены. Но я знаю, что моя страна и мой народ никогда не сдадутся.

Еще два месяца назад я не мог поверить, что Россия может таким образом напасть на мою страну – после Донбасса и Крыма. Но это произошло.

Не знаю, что может остановить Путина. Достаточно ли ему Украины, или он принесет войну также в Германию.

– У вас много друзей-россиян. Вы обвиняете их в том, что они делают мало или недостаточно?

– Мои друзья, и не только, осуждают эти ужасающие преступления в Украине.

– Была информация о том, что около 80% россиян поддерживают войну. Они жертвы фейковых новостей и российских государственных СМИ?

– Надеюсь, что да. Потому что ни один нормальный человек не скажет, что война – это хорошо. Для всех со здравым смыслом не может быть приемлемым, что мужчины, женщины, дети, бабушки умирают.

– Есть российские спортсмены, как Валуев, публично поддерживающие войну.

– Они должны просто заткнуться. Я могу понять, что россияне боятся выражаться. Потому что это ничего не меняет в целом, но ты можешь попасть в тюрьму на 15 лет. Но тогда хотя бы не распространяйте ложь. Просто сидите тихо.

– Даже если спорт сейчас мало что значит: вы планируете и дальше работать в футболе здесь, в Германии?

– Никто не знает, что будет дальше. Увидим. Сейчас все связано только с моей семьей. Если бы я мог чего-нибудь желать, то это посетить могилу своей матери в Одессе. Летом будет первая годовщина ее смерти, – сказал Воронин.