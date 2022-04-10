Советник Байдена: Собираемся дать Украине оружие, чтобы дать отпор россиянам

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Белый дом продолжит работу по поставкам оружия для Украины.

"Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор россиянам, не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают преступления", – сказал советник Байдена.

Также Салливан добавил, что США планируют "сжать" российскую экономику и увеличить давление и цену для путина, кремля и правительства России.