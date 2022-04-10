Комендантский час в Одессе: собачка в аренду

Согласно строгим рекомендациям Одесской областной военной администрации, в период с 21:00 субботы, 9 апреля, по 6:00 понедельника, 11 апреля, запрещено находиться на улицах и общественных местах без специальных пропусков из-за угрозы ракетного удара. Тем горожанам, у кого есть домашние питомцы, в виде исключения позволяется их непродолжительный выгул, но лишь вблизи дома.

Этой возможностью не преминули воспользоваться одесситы, которые с целью хотя бы ненадолго выйти на свежий воздух и размяться, придумали интересный ход. В одной из групп жильцов частного сектора в приложении-мессенджере появилось сообщение:

"Возьму в аренду собачку для прогулок во дворе. Корм гарантирую".

Что и говорить: креативности и веселому нраву жителей Одессы, которые не унывают даже в самые сложные времена, можно только позавидовать.