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Компания Google поддержит украинские стартапы на 5 миллионов долларов

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Респект!

Компания Google поддержит украинские стартапы на 5 миллионов долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Компания Google запускает фонд поддержки для украинских стартапов на 5 миллионов долларов, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Стартапы, подающие заявку на участие в фонде, получат по 100 000 долларов на бездолевой основе. Также они смогут принять участие в программе менторской поддержки и будут иметь продуктовую поддержку и кредиты в Google Cloud.

Заявку могут подать авторы стартапов, которые были основаны и базировались в Украине до 24 февраля 2022 года, прошедшие стадию тестирования (MVP) и имеющие доказанную доходность. Приоритет будет предоставляться компаниям и стартапам, имеющим социальную миссию. Подать заявку на финансирование можно по ссылке.

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В статье: Google война с Россией
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Источник:
t.me/mintsyfra

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