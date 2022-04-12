Компания Google поддержит украинские стартапы на 5 миллионов долларов

Компания Google запускает фонд поддержки для украинских стартапов на 5 миллионов долларов, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Стартапы, подающие заявку на участие в фонде, получат по 100 000 долларов на бездолевой основе. Также они смогут принять участие в программе менторской поддержки и будут иметь продуктовую поддержку и кредиты в Google Cloud.

Заявку могут подать авторы стартапов, которые были основаны и базировались в Украине до 24 февраля 2022 года, прошедшие стадию тестирования (MVP) и имеющие доказанную доходность. Приоритет будет предоставляться компаниям и стартапам, имеющим социальную миссию. Подать заявку на финансирование можно по ссылке.