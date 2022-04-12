Зеленский отказался от встречи с президентом Германии. Ранее у немца были связи с путиным

Президент Украины решил отказаться от встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмаером. Об этом сообщил сам чиновник сегодня.

"Я бы хотел послать сильный сигнал от Евросоюза в знак солидарности вместе с президентами стран Балтии и Польши. Я был готов, но, похоже, этого не желали в Киеве", - сказал Штайнмаер.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Зеленский действительно отказался встречаться с главой Германии. Одной из причин является прошлое Штайнмаера, у которого были тесные связи с президентом российской федерации владимиром путиным.

Любопытно, несмотря на отказ встречи со Штайнмаером, президент Украины в феврале пересекался с другим высоким немецким чиновником. Речь о канцлере Германии Олафе Шольце. А два дня назад между Зеленским и Шольцем состоялся телефонный разговор.