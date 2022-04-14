Суд арестовал еще 154 объекта имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко

Суд арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи кума путина Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По информации источника, именно такое решение вынес 13 апреля Лычаковский районный суд украинского города Львов. Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест и моторная яхта.

Также под арест попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых являются Виктор Медведчук или Оксана Марченко.