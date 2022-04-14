Суд арестовал еще 154 объекта имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко
Ой, как обидно
ЭП
Суд арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи кума путина Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
По информации источника, именно такое решение вынес 13 апреля Лычаковский районный суд украинского города Львов. Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест и моторная яхта.
Также под арест попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых являются Виктор Медведчук или Оксана Марченко.
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Источник:dbr.gov.ua
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