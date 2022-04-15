Москва угрожает усилить удары по Киеву и требует от США прекратить поставки оружия

В пятницу, 15 апреля министерство обороны рф заявило, что будет наращивать масштабы ракетных ударов «в ответ на любые атаки или диверсии на территории россии».

Отметим, что в россии уже несколько дней сообщают об обстрелах приграничных поселков со стороны Украины. В пятницу российские сми даже заявили, что ПВО сбила украинский вертолет, который якобы обстрелял поселок в Брянской области.

Примечательно, что издание Украинская Правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах и разведки указывает, что в течение следующих нескольких дней существенная опасность ракетных ударов, поэтому гражданам рекомендуется использовать укрытие в случае воздушной тревоги и не относиться к предупреждениям легкомысленно.

К слову, ранее советник ОП Алексей Арестович заявлял, что Украине есть чем ответить россии на удары по Киеву.

Москва бесится из-за американских поставок Украине

Между тем, авторитетное издание The Washington Post сообщило, что россия направила ноту США с требованием прекратить вооружать Украину.

Нота поступила после того, как президент Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, предоставляемых правительству в Киеве. В ноте говорится, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружений в Украину "подливают масла" в конфликт и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

"То, что русские говорят нам в частном порядке, - это то же самое, что мы говорили миру публично - что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным", - сказал изданию анонимный высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Напомним, что Белый дом одобрил новый пакет помощи Украине на 800 млн долларов, который включает поставки артиллерийских систем, вертолетов и других вооружений.