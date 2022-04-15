Москва угрожает усилить удары по Киеву и требует от США прекратить поставки оружия
Украинцев призывают не игнорировать сообщения о воздушной тревоге
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 15 апреля министерство обороны рф заявило, что будет наращивать масштабы ракетных ударов «в ответ на любые атаки или диверсии на территории россии».
Отметим, что в россии уже несколько дней сообщают об обстрелах приграничных поселков со стороны Украины. В пятницу российские сми даже заявили, что ПВО сбила украинский вертолет, который якобы обстрелял поселок в Брянской области.
Примечательно, что издание Украинская Правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах и разведки указывает, что в течение следующих нескольких дней существенная опасность ракетных ударов, поэтому гражданам рекомендуется использовать укрытие в случае воздушной тревоги и не относиться к предупреждениям легкомысленно.
К слову, ранее советник ОП Алексей Арестович заявлял, что Украине есть чем ответить россии на удары по Киеву.
Москва бесится из-за американских поставок Украине
Между тем, авторитетное издание The Washington Post сообщило, что россия направила ноту США с требованием прекратить вооружать Украину.
Нота поступила после того, как президент Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, предоставляемых правительству в Киеве. В ноте говорится, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружений в Украину "подливают масла" в конфликт и могут привести к "непредсказуемым последствиям".
"То, что русские говорят нам в частном порядке, - это то же самое, что мы говорили миру публично - что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным", - сказал изданию анонимный высокопоставленный чиновник администрации президента США.
Напомним, что Белый дом одобрил новый пакет помощи Украине на 800 млн долларов, который включает поставки артиллерийских систем, вертолетов и других вооружений.
Популярное сейчас
- Минобороны рф заявило о якобы сбитом украинском вертолете. В Белгороде сработала ПВО
- Скандальный игрок Динамо поддержал Украину в матче с Галатасараем
- В Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 российских оккупантов
- Глава Днепропетровской ОВА: То ли ракеты кривые, то ли, бл***, ветром их сносит, то ли карты советские
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника
Новости по теме
- 00:42 Украинские Зеленский: россия начала войну не 24-го февраля. Российские войска пришли еще в 2014-м году
- 00:20 Украинские Франция на уровне ЕС поддержала нефтяное эмбарго против россии, - Дмитрий Кулеба
- 23:39 Украинские Зеленский провел разговор с Макроном. Главная тема – расследование российских преступлений и сопротивление украинцев