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Степаненко: Украина демонстрирует свой характер не 50 дней, а всегда

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(1 голосов)

Тарас высказался об украинском характере

Степаненко: Украина демонстрирует свой характер не 50 дней, а всегда

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился переживаниями о войне с россией:

"50 дней Украина демонстрирует смелость и несгибаемость духа. Многие говорят именно так, но это не совсем правильно. Украина демонстрирует свой характер всегда. Сколько существует. Как во времена казаков, так и во времена защиты аэропорта Донецка в 2014-2015 годах.

От главнокомандующего и до мальчика Дмитрия, ставшего героем матча с "Легией".

Держим удар. Держимся вместе. Побеждаем", – написал Степаненко в инстаграмме.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) война с Россией
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
17.04.2022 в 11:39
С нами дух и сила! Мы должны попасть на ЧМ. Вся страна будет с вами! Как говорил Шевченко "борiтесь - поборете"! Сегодня - это ваш фронт!
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