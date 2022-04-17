Степаненко: Украина демонстрирует свой характер не 50 дней, а всегда

Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился переживаниями о войне с россией:

"50 дней Украина демонстрирует смелость и несгибаемость духа. Многие говорят именно так, но это не совсем правильно. Украина демонстрирует свой характер всегда. Сколько существует. Как во времена казаков, так и во времена защиты аэропорта Донецка в 2014-2015 годах.

От главнокомандующего и до мальчика Дмитрия, ставшего героем матча с "Легией".

Держим удар. Держимся вместе. Побеждаем", – написал Степаненко в инстаграмме.