Степаненко: Украина демонстрирует свой характер не 50 дней, а всегда
Тарас высказался об украинском характере
Фото: ФК Шахтер Донецк
Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился переживаниями о войне с россией:
"50 дней Украина демонстрирует смелость и несгибаемость духа. Многие говорят именно так, но это не совсем правильно. Украина демонстрирует свой характер всегда. Сколько существует. Как во времена казаков, так и во времена защиты аэропорта Донецка в 2014-2015 годах.
От главнокомандующего и до мальчика Дмитрия, ставшего героем матча с "Легией".
Держим удар. Держимся вместе. Побеждаем", – написал Степаненко в инстаграмме.
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Источник:Інстаграм Степаненка
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
17.04.2022 в 11:39
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